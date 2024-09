Milan News – Esonero Fonseca, annuncio da brividi: “Già scelto il sostituto”

Ve lo avevamo detto: non poteva essere una vittoria contro il Venezia - seppur ampia - a scacciare i fantasmi che aleggiano sulla panchina del Milan e soprattutto sul futuro di Fonseca. La netta e pesante sconfitta senza appello e senza reazioni in Champions League contro il Liverpool a San Siro ha in un attimo riacceso discussioni e critiche sul Milan e sul suo allenatore. Non è stato il risultato in sé a far arrabbiare i tifosi rossoneri, ma l'atteggiamento, la mentalità, la mancanza di carattere e la fiacchezza totale di una squadra irriconoscibile e inaccettabile per una partita del genere. E ora all'orizzonte c'è un derby che fa inevitabilmente paura, visti anche i precedenti. Come è normale che sia in una situazione del genere, in queste ore stanno circolando tante news in orbita Milan che riguardano il possibile esonero di Fonseca e soprattutto i possibili sostituti del portoghese sulla panchina rossonera: ecco l'ultima clamorosa indiscrezione in merito <<<