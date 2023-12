News Milan / Notizia bomba, poco fa l’annuncio: “Pare che…”

Tra risultati negativi, problemi dentro e fuori dal campo, infortuni e le aspre critiche nei confronti di Pioli , il momento attuale di casa Milan è decisamente complicato. Il club rossonero è con un piede e mezzo fuori dalla Champions League , cosa che complica pesantemente la posizione del tecnico emiliano. Ma anche dirigenza, società e proprietà non sono assolutamente esenti dalle critiche di tifosi e addetti ai lavori.

Gerry Cardinale non ha ancora fatto breccia nei cuori della tifoseria rossonera, nonostante il progetto nella mente del numero uno di RedBird sia di quelli molto ambiziosi. In questo spinosissimo contesto generale, proprio in queste ultime ore è arrivata all'improvviso una news assolutamente clamorosa che - se confermata - potrebbe veramente stravolgere il futuro del Milan <<<