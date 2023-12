Mercato Milan / David arriva o non arriva? A gennaio tutto sul bomber

Il Milan si prepara per il mercato di gennaio. Il nome che fa gola alla società è quello del centravanti Jonathan David. Ecco le ultimissime

Jonathan David è pronto per la sua nuova avventura e spera che quest'ultima possa essere con il club rossonero. Il duello di mercato tra il Lille e il Milan per la punta canadese pare possa entrare nel vivo da un momento all'altro. Non sarà semplice riuscire a fare la differenza e soprattutto convincere la squadra a rilasciare il giocatore.

Ci vogliono almeno 30 milioni di euro, questa è la richiesta (scontata) della società francese. Una cifra non bassa, ma letteralmente dimezzata rispetto a quella di un anno fa. Il contratto in scadenza nel 2025 fa paura e di conseguenza ci si vuole coprire ben prima ed evitare di perdere un calciatore del genere a prezzo di saldo o addirittura a zero.

Proprio per questo motivo la squadra continuerà a lavorare ed anzi proverà in tutti i modi ad abbassare ancora di più il prezzo del campione canadese. Vedremo se effettivamente la dirigenza rossonera regalerà il bomber a Pioli già nel corso del mercato invernale.

