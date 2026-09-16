Amorim e i suoi scenderanno in campo questa sera contro il Benfica
Leao-Milan, addio in estate?
Tutto è pronto a San Siro per l'inizio del Milan in Europa League alle 21 contro il Benfica.Il Milan è pronto a tornare in Europa. È vero, non è il trionfale ingresso dalla porta principale della Champions League che il Diavolo sperava, ma bisogna accontentarsi di entrare dal più semplice ingresso dell'Europa League. Tuttavia, rimane pur sempre una competizione europea. Inoltre, offre anche premi significativi: un trofeo, un po' di soldi e, soprattutto, una valida alternativa per accedere alla prossima edizione della Champions League.
L'Europa League può aprire nuovi orizzontiQuesta mattina, il QS ha descritto l'arrivo del Milan all'esordio in Europa League, che si terrà stasera a San Siro alle 21 contro i portoghesi del Benfica, con un titolo poetico. Si legge: "Milan, una Coppa ricca di speranze". A seguire, il titolo menziona gli avversari odierni: "Il Benfica per svelare le carte". Nel sottotitolo si aggiunge: "Europa League, a San Siro una vera prova all'esordio. L'ex Amorim: «Vogliamo solamente vincere il trofeo»".
Ecco tutte le informazioni necessarie sulla partita: le formazioni previste, le ultime novità, gli arbitri e il modo in cui seguire l’incontroFORMAZIONE PREVISTA MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
42 Terracciano F. 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi
20 Hutchinson 70 Cisse
9 G. Ramos
Disponibili: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 34 Gila, 13 Diawara, 22 Moreira, 2 Estupinan, 12 Rabiot, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Scelte in dubbio: Jashari-Rabiot, Bartesaghi-Moreira
Assenti: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
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