Tutto è pronto a San Siro per l'inizio del Milan in Europa League alle 21 contro il Benfica.

L'Europa League può aprire nuovi orizzonti

Ecco tutte le informazioni necessarie sulla partita: le formazioni previste, le ultime novità, gli arbitri e il modo in cui seguire l’incontro

Ilè pronto a tornare in Europa. È vero, non è il trionfale ingresso dalla porta principale della Champions League che il Diavolo sperava, ma bisogna accontentarsi di entrare dal più semplice ingresso dell'Europa League. Tuttavia, rimane pur sempre una competizione europea. Inoltre, offre anche premi significativi: un trofeo, un po' di soldi e, soprattutto, una valida alternativa per accedere alla prossima edizione dellaQuesta mattina, il QS ha descritto l'arrivo delall'esordio in Europa League, che si terrà stasera a San Siro alle 21 contro i portoghesi del Benfica, con un titolo poetico. Si legge:. A seguire, il titolo menziona gli avversari odierni: "Il Benfica per svelare le carte". Nel sottotitolo si aggiunge: "Europa League, a San Siro una vera prova all'esordio. L'ex Amorim: «Vogliamo solamente vincere il trofeo»".

16 Maignan

42 Terracciano F. 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi

20 Hutchinson 70 Cisse

9 G. Ramos

Disponibili: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 34 Gila, 13 Diawara, 22 Moreira, 2 Estupinan, 12 Rabiot, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Scelte in dubbio: Jashari-Rabiot, Bartesaghi-Moreira

Assenti: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /