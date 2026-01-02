Milan, Nkunku va o resta? Ecco la situazione

Il Milan valuta anche le possibili cessioni a gennaio: Nkunku nel mirino del Fenerbahce, le cifre in ballo e lo scenario di mercato aggiornato

In questi giorni, oltre ovviamente al calcio giocato, tiene banco il calciomercato, con il Milan che, vista una rosa un po’ corta, dovrebbe intervenire per rinforzarla. Un colpo in attacco è già arrivato con Fullkrug, manca ancora un difensore, ma al momento il tema più caldo del mercato rossonero è quello legato alle uscite.

Nkunku al centro del mercato in uscita

Il nome più dibattuto è quello di Nkunku. L’attaccante francese è stato il grande acquisto del mercato estivo rossonero, pagato 37 milioni, ma già in una posizione piuttosto delicata. Tanto che il Fenerbahce si sarebbe mosso in maniera concreta per provare ad acquistarlo in questa sessione di mercato.

È vero, Nkunku ha avuto qualche difficoltà nei primi mesi al Milan, difficoltà che però nell’ultima settimana sono state in parte cancellate dalla doppietta messa a segno contro il Verona. Segnali che fanno pensare ad un Nkunku ritrovato, che non può far altro che continuare su questa strada.

Tuttavia, per la dirigenza rossonera Nkunku non è considerato del tutto incedibile. Qualora arrivasse un’offerta tale da non registrare una perdita a bilancio, se ne potrebbe parlare, quindi intorno ai 35 milioni. Offerta che però al momento il Fenerbahce non ha messo sul piatto: dalla Turchia si parla infatti di una proposta da 25 milioni, già rispedita al mittente.

La sensazione è che alla fine Nkunku rimarrà in rossonero, perché una sua partenza creerebbe più problemi di quanti ne risolverebbe. A quel punto servirebbe un sostituto di alto livello e non uno qualsiasi: per cedere Nkunku, servirebbe un colpo del calibro di Zirkzee per sostituirlo. Qualsiasi altra soluzione avrebbe poco senso.

In aggiunta, da quanto filtra, Nkunku vorrebbe rimanere al Milan e non avrebbe alcuna intenzione, almeno per ora, di andare via. Un motivo in più, e non da poco, per considerare l’operazione in uscita verso il Fenerbahce, almeno per il momento, lontana dall’andare in porto.