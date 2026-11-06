La sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League è ormai alle spalle, ma in casa Milan resta la delusione per un'altra prestazione negativa. I rossoneri devono voltare pagina e concentrarsi immediatamente sul campionato, dove domenica 8 novembre alle ore 15 saranno impegnati sul campo del Genoa nella sfida valida per l'11ª giornata di Serie A.

In vista della trasferta di Marassi, arriva anche una novità sul programma della vigilia: Ruben Amorim non terrà la consueta conferenza stampa a Milanello per presentare la partita contro la formazione allenata da Daniele De Rossi.

Amorim non parlerà alla vigilia di Genoa-Milan

Non ci sarà dunque il tradizionale appuntamento con i giornalisti alla vigilia della partita. L'allenatore portoghese non presenterà pubblicamente il prossimo impegno di campionato, mentre la squadra proseguirà la preparazione in vista della trasferta in Liguria.

Per il Milan si tratta di una gara particolarmente importante. Dopo il passo falso europeo contro il Ferencvaros, i rossoneri hanno bisogno di una reazione immediata per ritrovare risultati e fiducia. La sfida contro il Genoa rappresenta un'occasione per lasciarsi alle spalle la delusione di San Siro e ripartire in campionato.