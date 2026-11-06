Davide Bartesaghi non cerca scuse dopo la deludente prestazione del Milan contro il Ferencvaros. Il difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di MilanTV al termine della partita, analizzando con grande autocritica quanto accaduto in campo.

Bartesaghi fa autocritica: “Nel primo tempo non eravamo noi”

L'atteggiamento della squadra: “Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello, dovevamo archiviare subito la partita con l’Inter, ma siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato e credo che sia stata una brutta batosta, però da domani dobbiamo dimenticare, leccare le ferite e pensare alla prossima partita, che è importante”.

Gli errori del primo tempo: “Secondo me tutto è partito dall’atteggiamento del primo tempo, perché non eravamo noi, siamo entrati in campo molto male. È vero che magari nel secondo tempo abbiamo creato di più, però era normale, visto l’atteggiamento appunto del primo tempo, e quindi riguarderemo gli errori e li analizzeremo”.

Le parole di Bartesaghi evidenziano tutta la delusione dello spogliatoio rossonero. Dopo l'entusiasmo generato dalla vittoria contro l'Inter, il Milan non è riuscito a riproporre la stessa intensità nella sfida europea. Il difensore ha riconosciuto i miglioramenti mostrati nella ripresa, sottolineando però come l'approccio iniziale abbia compromesso la prestazione.