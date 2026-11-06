Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la deludente sconfitta di ieri in Europa League del Milan contro il Ferencvaros a San Siro

sulle colonne del Corriere dello Sport in edicola oggi, ha espresso il suo parere riguardo alla sconfitta odierna del Milan contro il Ferencvaros: "Non si tratta più di un caso strano o di una negligenza. No: adesso ci troviamo di fronte a cinque errori consecutivi che costituiscono una prova incontrovertibile. La squadra di Amorim non ha ancora un'identità chiara, né un piano di gioco coerente, né un carattere ben definito e una maturità da squadra solida. È un collettivo che, con cambi di giocatori di dubbia qualità e una continuità estremamente scarsa, continua a oscillare tra cadute devastanti e riprese audaci che non possono certamente garantire un futuro promettente. Sembra di rivivere quel 'vizio' antico già manifestatosi più volte durante la gestione di Fonseca, quando quel Milan, più talentuoso, riuscì a sorprendere il Real Madrid al Santiago Bernabeu per poi venire battuto dal Cagliari pochi giorni dopo".

"Così, dopo il fantastico derby di sabato notte, ecco che emerge in Europa League - con la terza sconfitta che in qualche modo influisce già negativamente sulla qualificazione - un Milan confuso nella prestazione e nella disposizione in campo, con giocatori che sembravano messi insieme per la prima volta. La striscia preoccupante può iniziare proprio con la trasferta in Inghilterra (sconfitta contro il Bournemouth), risollevata dal recupero in Udine, seguita dalla pesantissima sconfitta in casa contro il Bologna e dall'entusiasmante derby di sabato scorso. Come si può altrimenti giustificare un percorso così discontinuo e poco rassicurante, se non con uno spogliatoio che non è ancora perfettamente unito, incapace di mantenere la giusta concentrazione tra una partita e l'altra per garantire continuità a qualche momento brillante? "