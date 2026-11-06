Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha discusso dell'arrivo di Markus Krosche al Milan, non escludendo la possibilità di introdurre anche un direttore sportivo.

L’arrivo di Krosche"La negoziazione per Krosche è stata altalenante. In effetti, il Milan aveva quasi concluso il tutto prima dell'inizio del mercato estivo. Poi, a causa di tempistiche e questioni economiche, visto che l'Eintracht Francoforte richiedeva una somma superiore rispetto a quanto il Milan ha attualmente pagato o pagherà a breve. In ogni caso, siamo a buon punto: Marcus Krosche diventerà il nuovo responsabile del settore calcistico del Milan. L'indennizzo che il Milan corrisponderà oscillerà tra i 3 e i 4 milioni di euro. Da quanto ne so, l'ufficialità arriverà all'inizio di gennaio. Tuttavia,è evidente che Krosche inizierà a lavorare in modo informale per il Milan già in questi mesi e, da gennaio, assumerà ufficialmente il ruolo di dirigente dei rossoneri".

MORETTO SUL POSSIBILE ARRIVO ANCHE DI UN DIRETTORE SPORTIVO"Krosche si colloca all'interno di una struttura organizzativa e sportiva che Cardinale aveva pianificato dopo averristrutturato completamente il Milan. Ci sono anche altre figure nella struttura del club, come Bobby Gardiner eAlmstadt, che, da quanto mi risulta, rimarranno. Tuttavia, è chiaro che Krosche giocherà un ruolo di primo piano e avrà il potere decisionale maggiore a livello sportivo. Secondo le mie informazioni, Krosche sta continuando a cercare un direttore sportivo da integrare nel suo team, e il nome che ha in mente è certamente quello di Timmo Hardung, che è attualmente il direttore sportivo dell'Eintracht. Tuttavia, rimane da vedere se Hardung rimarrà al 100% con l'Eintracht. È vero che l'Eintracht sta cercando di dargli poteri sempre maggiori, ma non escludo che Hardung possa lasciare a partire da gennaio o febbraio. Il Milan sta osservando la situazione, e su Hardung ci sono anche altri club tedeschi come Norimberga, Hannover e Amburgo. Il Milan vuole tentare di introdurre un'altra figura, magari più avanti nel tempo"