Amorim non riesce a trovare un equilibrio per la sua squadra e in Europa League la classifica è in netta salita
Si presenta la classifica della Europa League dopo le prime quattro partite della fase a gironi, in attesa delle successive quattroDi seguito è riportata la classifica della Europa League al termine delle prime quattro giornate della fase a gironi, considerando che ci sono altrettante partite ancora da giocare in questa fase iniziale della competizione:
EUROPA LEAGUE, LA CLASSIFICA MILAN 29°
Benfica – 12
Bournemouth – 12
Ferencváros – 12
USG – 10
Juventus – 10
Olympiacos – 10
Leverkusen – 9
Beşiktaş – 7
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Dinamo – 7
Levski Sofia – 7
Sunderland – 7
NEC – 7
Lyon – 7
AZ – 6
Anderlecht – 6
OFI – 6
Rennes – 6
Omonia – 6
Torreense – 6
Real Sociedad – 5
Crystal Palace – 5
Sparta Praha – 4
Hoffenheim – 4
Sturm – 4
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Celje – 4
RB Salzburg – 4
Celta – 3
Jagiellonia – 3
Milan – 3
Viktoria Plzeň – 3
Marseille – 3
Celtic – 3
H. Be'er Sheva – 1
Lillestrøm – 1
Lech – 1
Ararat-Armenia – 0
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