Milan, la qualificazione avvicina l’Italia al 5° posto in Champions

Il passaggio del Diavolo e anche della Roma agli ottavi di finale di Europa League garantisce punti importanti in vista del prossimo anno

Redazione Il Milanista 23 febbraio - 10:22

La partita di Rennes ha visto il Milan uscire sconfitto dal rettangolo di gioco ma, visto il successo dell'andata per 3-0, è aritmeticamente qualificato per gli ottavi di Europa League. Questo risultato è importante sia per il Diavolo ma anche per l'Italia stessa.

Ranking Uefa, Italia prima — La qualificazione di Milan e Roma potrebbe permettere al calcio italiano di portare cinque club italiani nella prossima edizione della Champions League. Con il passaggio del turno di rossoneri e giallorossi l'Italia è sempre al comando con 15.571 punti davanti alla Germania (14.500) e all'Inghilterra (13.875).

In questa classifica solamente le prime due posizione garantiscono un posto aggiuntivo in Champions. Pertanto la corsa è quindi sull'Inghilterra, attualmente al terzo posto. Al momento l'Italia è l'unica tra le federazioni più importanti ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa: Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.