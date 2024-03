News Milan / Esonero Pioli, Di Marzio in diretta: “Posso dirvi che…”

Pioli in o Pioli out? Questo è probabilmente la grande domanda che tutti si fanno in casa Milan, il bivio fondamentale che segnerà il futuro prossimo del club rossonero. Se si ascoltassero solamente gli umori dei tifosi - a parte qualche eccezione - il tecnico emiliano non sarebbe più l'allenatore del Milan già da un pezzo. I vertici rossoneri invece continueranno a valutare la situazione da qui al termine della stagione, sperando in un exploit di Pioli e i suoi in Europa League. Vincere il trofeo sarebbe importante, anche economicamente oltre che a livello di soddisfazione e di prestigio internazionale. Ma basterebbe per riconfermare il tecnico dopo una stagione tanto travagliata?