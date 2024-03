RIVIVI IL LIVE | Conf. stampa Pioli: “Dobbiamo pensare ad andare avanti”

Oggi alle ore 14:30 andrà in scena a Milanello la consueta conferenza stampa di mister Pioli e Yacine Adli per presentare ai giornalisti...

Stefania Palminteri Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 14:54)

Oggi alle ore 14:30 andrà in scena a Milanello la consueta conferenza stampa di mister Pioli e Yacine Adli per presentare ai giornalisti il match europeo di domani contro lo Slavia Praga. Queste le parole del tecnico rossonero:

IMMERSI NEL LAVORO DI DOMANI: "Non abbiamo giocato la miglior partita dal punto di vista tecnico. la squadra sta bene e sa che sta arrivando la parte decisiva della stagione".

IDEA DI ARRIVARE FINO IN FONDO: "Noi dobbiamo pensare di doverla vincere, ma dobbiamo essere bravi a passare il turno. Dobbiamo pensare prima a domani, ma c'è un turno alla volta. Ora stiamo bene e dobbiamo essere concentrati, dentro di noi abbiamo l'entusiasmo di arrivare fino in fondo".

PSG AI QUARTI, RIMPIANTO?: "La Champions non fa parte del nostro presente per dei dettagli che ci sono sfuggite, ma non per l'intera prestazione. Dobbiamo solo pensare di andare più avanti possibile in Europa".

QUALITA': "La qualità dei miei giocatori, che hanno dimostrato in Europa di aver fatto passi in avanti rispetto a quattro anni fa. Abbiamo qualità e capacità di arrivare in fondo ma dobbiamo dimostrarlo".

DIFESA AL COMPLETO: "E' un bene poter fare delle scelte, abbiamo tanti impegni. Cercherò di sfruttare tutto il potenziale della squadra".

PULISIC: "Non deve essere difeso, la storia parla per lui. Il social ormai è uno sfogo di maleducazione, lui ha il nostro sostegno, ma è in alto rispetto agli altri".

O FINALE O STAGIONE BRUTTA: "I giudizi vanno fatti al termine della stagione".

LEAO, ATTITUDINE EUROPEA: "Rafa bisogna battere sempre sullo stesso tasto, ha la qualità di essere determinante in ogni partita. Deve continuare a credere in se stesso e pensare di essere decisivo in ogni gara".

PRIMA DELLA SOSTA, TURNOVER: "Periodo chiave della stagione e tutti dobbiamo dimostrare di essere di alto livello. Non p scontato di tutti di essere determinanti sia in Europa che in campionato. So di avere un gruppo forte pronto a dimostrare il proprio livello".

RAPPORTI UMANI, QUANTO CONTANO PER TE?: "Io cerco di essere chiaro e diretto con loro, sapendo che dopo devo prendere delle decisioni. cerco di essere vicino a loro in tutto e per tutto. Quando devo scegliere però metto davanti solo le mie idee".

BLASONE DEL MILAN PUO' AIUTARE: "Il blasone non scende in campo, dobbiamo far pesare la nostra forza, ambiente e qualità".

SULLO SLAVIA: "Squadra molto intensa, corre tanto e bene. Gioca con tre giocatori offensivi vicini, predilige la profondità subito sull'attaccante che è fisico e veloce. Qualità della rosa buona ed il loro allenatore è bravo e cambia 5, 6 giocatori ogni gara. Dal 2018 che è lì. E' un avversario da affrontare con rispetto".

