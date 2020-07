Milan, molto difficile la permanenza di Pioli con Rangnick dirigente

Milan, il futuro di Pioli

MILANO – Nonostante il suo destino sembri già segnato, con l'arrivo di Rangnick al termine della stagione, Stefano Pioli sta dando esempio di grandissima professionalità continuando a lavorare per portare il Milan in Europa. Difficile, comunque, l'ipotesi che l'ex tecnico della Fiorentina resti sulla panchina rossonera con Rangnick dirigente: la dirigenza di via Aldo Rossi non è convinta.