Il Milan si prepara alla sfida di questo pomeriggio contro la Lazio con un possibile cambio importante in mezzo al campo. Ruben Amorim sta infatti valutando di lasciare inizialmente in panchina Luka Modrić, puntando su un centrocampo più giovane e dinamico per affrontare la squadra di Gennaro Gattuso.

La scelta sarebbe legata anche alla gestione delle energie: mercoledì il Milan tornerà infatti in campo a San Siro contro il Benfica per l'esordio in Europa League. Per il tecnico portoghese sarà quindi fondamentale dosare al meglio le forze della rosa.

Jashari favorito per una maglia

La novità principale riguarda soprattutto Ardon Jashari, che nelle ultime ore ha guadagnato terreno nelle gerarchie di Amorim. Il centrocampista svizzero è favorito per affiancare Yunus Musah nella zona centrale del campo, con Modrić pronto a entrare a gara in corso.

Una soluzione che permetterebbe al Milan di avere maggiore freschezza e intensità, caratteristiche che potrebbero rivelarsi importanti contro una Lazio partita con tre vittorie nelle prime tre giornate.

Modrić, gestione delle energie

La possibile esclusione dall'undici iniziale non rappresenterebbe comunque una bocciatura per il Pallone d'Oro. Amorim ha già spiegato di voler gestire attentamente i propri giocatori e il calendario del Milan inizierà presto a diventare particolarmente intenso.

Dopo la Lazio, infatti, arriverà il Benfica e successivamente il Lecce. Modrić potrebbe quindi essere utilizzato nel corso della partita dell'Olimpico, per poi tornare protagonista nelle prossime sfide.

Una scelta importante per Amorim

La decisione definitiva verrà presa a ridosso del calcio d'inizio, ma le indicazioni della vigilia sembrano andare verso Jashari titolare e Modrić inizialmente in panchina.

Per Amorim sarà una scelta significativa anche dal punto di vista tattico. Il tecnico portoghese vuole un Milan più aggressivo e intenso rispetto a quello visto contro la Juventus e la sfida con la Lazio potrebbe essere l'occasione per testare una nuova soluzione a centrocampo.