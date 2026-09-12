Il Milan si prepara alla sfida dell'Olimpico con una certezza sempre più evidente: Alphadjo Cissé è ormai entrato nelle rotazioni importanti di Ruben Amorim. Dopo aver lasciato il segno contro Torino e Juventus, il giovane rossonero potrebbe partire nuovamente dal primo minuto contro la Lazio.

Le ultime indicazioni sulla formazione confermano infatti la presenza del classe 2006 sulla trequarti, al fianco di Adrien Rabiot e alle spalle di Gonçalo Ramos. Una nuova occasione per il talento rossonero, che sta sfruttando al meglio ogni opportunità concessagli dal tecnico portoghese.

Cissé, Amorim continua a dargli fiducia

La crescita di Cissé è stata uno degli elementi più interessanti di questo inizio di stagione. Il giovane attaccante ha già trovato due reti nelle prime tre giornate di Serie A, risultando decisivo anche nel complicato confronto dell'Allianz Stadium.

Amorim, in conferenza stampa, ha sottolineato proprio la personalità del giocatore: “È pronto per la Nazionale perché non è timido, però ci vuole tempo per diventare ciò che tutti noi vorremmo”.

Parole che certificano la fiducia dell'allenatore, ma anche la volontà di accompagnare Cissé nella sua crescita senza caricarlo di troppe responsabilità.

Una nuova prova di maturità

Quella contro la Lazio sarà però una partita completamente diversa. I biancocelesti arrivano all'appuntamento con tre vittorie consecutive e sono ancora a punteggio pieno, mentre il Milan vuole tornare al successo dopo il pareggio contro la Juventus.

Per Cissé sarà quindi un altro test importante. Dopo aver dimostrato di poter incidere entrando dalla panchina, ora il giovane rossonero è chiamato a confermarsi anche dall'inizio.

Il Milan punta sulla sua imprevedibilità

La presenza di Cissé offre ad Amorim una soluzione capace di muoversi tra le linee e attaccare gli spazi con maggiore imprevedibilità. Al suo fianco dovrebbe esserci Rabiot, mentre Chukwueze è destinato a riprendersi il posto sulla corsia destra.

E mentre Pulisic è pronto a tornare in campo nel corso della partita, Cissé avrà l'occasione di dimostrare ancora una volta perché Amorim sta scegliendo di affidarsi a lui in una delle partite più importanti di questo avvio di campionato.