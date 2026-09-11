Per Mario Gila quella di domani non sarà una partita come tutte le altre. Il difensore spagnolo tornerà infatti allo Stadio Olimpico per affrontare la Lazio, la squadra che lo ha accompagnato per quattro stagioni prima del trasferimento al Milan.

Un incrocio particolare per il classe 2000, che ha lasciato la Capitale dopo 120 presenze e due gol con la maglia biancoceleste. Adesso Gila è diventato uno dei punti di riferimento della nuova difesa rossonera e si prepara a vivere il suo primo confronto da ex.

Gila, prima volta da ex contro la Lazio

Il passaggio al Milan ha chiuso un capitolo importante della carriera del difensore. In rossonero Gila ha subito conquistato la fiducia di Ruben Amorim, diventando una presenza costante nelle prime tre giornate di campionato.

La sfida dell'Olimpico avrà quindi un significato particolare anche dal punto di vista emotivo. Dall'altra parte ci sarà una Lazio che conosce molto bene le sue caratteristiche e un ambiente nel quale lo spagnolo ha trascorso una parte importante della propria crescita.

Nessun allarme dopo il problema alla Juventus

A rendere ancora più importante la sua presenza c'è anche il problema accusato nell'ultima partita contro la Juventus. Gila era stato costretto a lasciare il campo all'Allianz Stadium per un fastidio al tendine rotuleo, ma gli accertamenti successivi non hanno evidenziato situazioni preoccupanti.

Il difensore ha continuato il proprio percorso di lavoro a Milanello e sarà a disposizione di Amorim per la trasferta romana.

Il Milan si affida alla sua solidità

Gila ha giocato da titolare tutte le prime tre gare di campionato e, nei minuti disputati, il Milan ha mostrato una particolare solidità difensiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata per 251 minuti nelle prime tre giornate, mentre le due reti incassate sono arrivate dopo la sua uscita dal campo.

Ora arriva una gara speciale proprio contro il suo passato. Gila vuole lasciare il segno anche da ex, aiutando il Milan a superare un altro esame importante e a conquistare una vittoria che permetterebbe ai rossoneri di dare continuità al proprio percorso.