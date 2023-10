Milan, l’abbondanza non è mai troppa: occhi su David e rebus post Giroud

Il Milan gioca d'anticipo e pensa già al futuro parco attaccanti: chi sarà l'erede di Giroud? Itanto, occhi su David

L’abbondanza non è mai troppa e non è un caso che, nonostante un parco attaccanti già ricco il Milan sia alla ricerca di un’altra punta. Occhi sul futuro in casa rossonera. Guardando alla stagione che verrà, infatti, bisognerà ragionare sul sostituire Olivier Giroud: il contratto del 37enne scadrà nel giugno del 2024. Nulla vieta che si possa rinnovare un altro anno ma al momento non se ne è parlato e, viste le tante primavere sulle spalle del francese, è comunque necessario ragionare in termini di rigenerazione. Non mancano i gregari già in rosa che potrebbero candidarsi al ruolo, ma questo non vieta alla dirigenza milanista di dare un’occhiata a ciò che offre il mercato.

Le risorse interne — Le altre punte centrali in forza al Milan, attualmente, sono Luka Jovic e Noah Okafor. Pioli punta molto su entrambi i giocatori: l’ex Fiorentina è più volte sceso in campo dal primo minuto e si candida per una maglia da titolare in vista della Juventus, lo svizzero classe 2003 è già andato in gol due volte e rappresenta un buon prospetto. Forse, però, nessuno dei due rischia di essere all’altezza di raccogliere l’eredità di Giroud. Jovic, tra l’altro, dovrà conquistarsi il rinnovo sul campo poiché è attualmente tutelato da un annuale rinnovabile se il Milan lo vorrà. Okafor è giovane e talentuoso, sì, ma ancora da sgrezzare.

Occhi su David — È al netto di tutte queste considerazioni, evidentemente, che il Milan – come riportato da Sky - si è rimesso sulle tracce di Jonathan David. La punta canadese si sta sempre più mettendo in lustro nel campionato francese dove, lo scorso anno, ha messo a segno 24 reti con la maglia del Lille. Sono già due i gol segnati in questo inizio di campionato e, statistiche alla mano, è facile pensare che sarà un’altra grande stagione per lui. Il Milan lo studia, lo monitora, forse lo desidera, ed è pronta a bussare alla porta del Lille già a gennaio. L’obiettivo è chiaro: anticipare i tempi ed arrivare pronti al prossimo giugno quando Giroud, probabilmente, dirà addio al Diavolo.

