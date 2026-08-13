Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti da mettere a disposizione di Ruben Amorim. Tra le zone del campo che potrebbero essere interessate da nuovi interventi c’è anche la fascia sinistra, soprattutto nel caso in cui Pervis Estupinan dovesse lasciare il club rossonero.

Estupinan non convince Amorim

Il futuro di Estupinan al Milan è tornato in discussione. Il laterale colombiano era stato osservato con attenzione durante la tournée estiva, ma le sue prestazioni non avrebbero convinto pienamente Ruben Amorim.

Per questo motivo il club rossonero avrebbe nuovamente inserito il giocatore tra i possibili partenti. La sua eventuale cessione potrebbe quindi aprire le porte a un nuovo intervento sul mercato, con la dirigenza già al lavoro per individuare eventuali alternative.

Spunta il profilo di Nuno Tavares

Tra i nomi valutati dal Milan c'è quello di Nuno Tavares. Il laterale portoghese, classe 2000 e di proprietà della Lazio, rappresenta un profilo particolarmente interessante per caratteristiche tecniche e capacità di spinta.

Tavares potrebbe infatti garantire maggiore dinamismo sulla corsia mancina e offrire ad Amorim una soluzione capace di accompagnare con continuità la fase offensiva. Il suo nome è dunque finito sul tavolo della dirigenza rossonera e potrebbe diventare una pista concreta nelle prossime settimane.

Prima la cessione di Estupinan

Al momento, però, il Milan non avrebbe ancora effettuato l'affondo decisivo per Tavares. La priorità della società resta infatti quella di trovare una sistemazione a Estupinan.

La situazione si è complicata anche a causa dell'Aston Villa. Il club inglese, che in precedenza aveva mostrato interesse per il colombiano, ha infatti scelto un'altra strada, assicurandosi Matteo Ruggeri dall'Atletico Madrid. Di conseguenza, una delle possibili destinazioni per Estupinan è venuta meno.

Tavares resta un nome da seguire

Il Milan dovrà quindi prima risolvere la questione relativa a Estupinan e soltanto successivamente potrà concentrarsi con maggiore decisione sul mercato in entrata.

Nuno Tavares resta comunque un nome da seguire con grande attenzione. Il portoghese potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora il Milan riuscisse a definire la partenza del colombiano. Per caratteristiche e propensione offensiva, il laterale della Lazio potrebbe rappresentare una soluzione importante per la fascia sinistra di Amorim.