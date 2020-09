Milan, Maldini ha parlato degli acquisti: “Idea è migliorare la squadra”

Milan, parla Maldini

MILANO – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, si è così espresso durante la conferenza stampa di presentazione di Tonali sul mercato rossonero: “Chiesa è uno dei migliori giovani italiani, non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi. L’idea è di migliorare la squadra sempre, le priorità sono state coperte, adesso abbiamo qualche problemino coi centrali per via degli infortuni. Tutto quello che riusciremo a fare da qui ad ottobre lo faremo per migliorare la squadra”.