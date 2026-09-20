Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: questa sera, alle 20:45, il Milan affronterà il Lecce a San Siro nel posticipo della quinta giornata di Serie A. La squadra di Ruben Amorim vuole conquistare una vittoria che le permetterebbe di arrivare alla pausa per le Nazionali con maggiore tranquillità.

Milan, tre punti per arrivare a quota 11

I rossoneri si presentano all’appuntamento ancora imbattuti in campionato, ma reduci dalla sconfitta europea contro il Benfica. Un avvio di stagione che ha lasciato qualche rimpianto e che la squadra vuole migliorare con una prestazione convincente davanti al proprio pubblico.

Il successo consentirebbe al Milan di salire a quota 11 punti in classifica, dando maggiore serenità al gruppo in vista della pausa. Per riuscirci, servirà però una prova concreta, capace di trasformare la spinta dello stadio in risultati sul campo.

San Siro si prepara a sostenere il Diavolo

Sugli spalti sono attesi oltre 72mila spettatori, pronti a far sentire il proprio sostegno alla formazione rossonera. Un pubblico numeroso che si aspetta di vedere un Milan vincente tra le mura amiche.

Il rendimento casalingo, tra la parte finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, ha infatti lasciato più di qualche delusione. La sfida contro il Lecce rappresenta così anche un’occasione per ritrovare entusiasmo e dare una risposta ai tifosi.

L’occasione per ripartire davanti ai propri tifosi

La spinta di San Siro potrebbe diventare un elemento importante per la squadra di Amorim, chiamata a chiudere questa fase del calendario con una vittoria. Il Milan vuole ritrovare continuità e regalare al proprio pubblico una serata positiva prima dello stop per gli impegni delle Nazionali.