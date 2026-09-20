Il Milan si prepara alla trasferta inglese contro il Bournemouth, in programma giovedì 22 ottobre al Vitality Stadium per la terza giornata della League Phase di Europa League 2026/27. Il club rossonero ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti, con una procedura articolata in due fasi e un prezzo fissato a 37 euro.

Bournemouth-Milan, quando acquistare i biglietti

La vendita si svolgerà online su Vivaticket e sarà riservata inizialmente agli abbonati Plus, per poi proseguire con la fase dedicata agli altri abbonati, salvo disponibilità residua.

Fase Abbonati Plus: lunedì 21 settembre, dalle ore 12:00 alle 23:59.

Fase Abbonati: da martedì 22 settembre, dalle ore 12:00, salvo disponibilità residua.

Il prezzo del tagliando per assistere alla partita è di 37 euro.

Ritiro del biglietto e divieto di cessione

Dopo l’acquisto online, i tifosi riceveranno un voucher in formato PDF. Nel documento saranno riportati l’orario e il luogo in cui sarà possibile ritirare il biglietto il giorno della gara.

Il Milan specifica inoltre che non sarà consentito cedere il tagliando.

Il comunicato del Milan

“AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti di Bournemouth-Milan, valevole per la 3ª giornata di Europa League 2026/27 e in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il Vitality Stadium, saranno disponibili su Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati Plus: dalle ore 12.00 alle ore 23.59 di lunedì 21 settembre;

Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre, salvo disponibilità residua.

Il prezzo del biglietto per assistere a Bournemouth-Milan è di 37€.

In seguito all'acquisto online verrà inviato un voucher in formato PDF, dove saranno indicati l'orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto il giorno della gara. Non sarà possibile in alcun modo cedere il biglietto”.