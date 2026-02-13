Milan, le top news di giornata

Matchday Pisa-Milan: le ultime sulle scelte di Allegri. Tante conferme rispetto a Bologna, torna Tomori e resta il ballottaggio in attacco.

It’s matchday! Stasera alle 20.45 il Milan affronterà il Pisa alla Cetilar Arena: vediamo le ultimissime di giornata in vista del match.

Le principali novità riguardano le possibili scelte di Allegri per lo schieramento iniziale, che, a meno di sorprese dell’ultim’ora, dovrebbero essere molto simili alla partita che il Milan ha vinto a Bologna ormai dieci giorni fa. Tante conferme dunque, ma ci aspettiamo una variazione dal primo minuto e un grosso ballottaggio.

Torna Tomori dal 1’, dubbio in attacco

Maignan è confermato in porta. In difesa, a sorpresa, unico cambio previsto rispetto alla scorsa: rientra Tomori al posto di De Winter come braccetto di destra. Si ricompone dunque il trio definito il “titolare” di inizio stagione con Gabbia e Pavlovic.

Sulle fasce ci sarà Athekame a destra al posto dell’indisponibile Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi. I tre centrocampisti: Modric, Rabiot e conferma per Fofana.

In attacco Allegri è orientato a riproporre la coppia che ha scardinato la difesa del Bologna, quella formata da Nkunku e Loftus-Cheek, ma l’inglese è in ballottaggio con un Rafael Leao che sta rientrando al massimo della forma. Staremo a vedere chi la spunterà.