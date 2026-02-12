Milan, Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. I rossoneri affronteranno il Pisa all’Arena Garibaldi alle 20:45 domani. Allegri ha seguito giorno dopo giorno gli sviluppi dall’infermeria che tanto hanno fatto preoccupare i tifosi. Ecco il bollettino.
Non ci sono squalificati per la rosa di Allegri. Per quanto riguarda gli indisponibili, Saelemakers non dovrebbe riuscire a recuperare per via delle noie muscolari persistenti. Gimenez rimarrà out fino a Marzo a causa del fastidio alla caviglia, mentre Pulisic sembra stare bene ed è pronto per giocare contro il Pisa.
Nei diffidati sono presenti i nomi di Fofana, Athekame e Rabiot.