IlMilanista.it
Pubblicità

Milan, Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

Lorenzo Focolari – 12 Febbraio, 16:45

Alla vigilia del match contro il Pisa, Allegri traccia la linea definitiva per quanto riguarda l'infermeria rossonera

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. I rossoneri affronteranno il Pisa all’Arena Garibaldi alle 20:45 domani. Allegri ha seguito giorno dopo giorno gli sviluppi dall’infermeria che tanto hanno fatto preoccupare i tifosi. Ecco il bollettino.

Non ci sono squalificati per la rosa di Allegri. Per quanto riguarda gli indisponibili, Saelemakers non dovrebbe riuscire a recuperare per via delle noie muscolari persistenti. Gimenez rimarrà out fino a Marzo a causa del fastidio alla caviglia, mentre Pulisic sembra stare bene ed è pronto per giocare contro il Pisa.

Nei diffidati sono presenti i nomi di Fofana, Athekame e Rabiot.