Milan, le top news di giornata

Le ultime da Milanello in vista del Pisa: Saelemaekers verso il forfait, Pulisic migliora e può essere convocato. Leao sta tornando al top.

Arrivano ulteriori novità sui rossoneri dalle ultime sessioni di allenamento in vista della sfida di venerdì contro il Pisa. In particolare, le novità riguardano alcuni singoli in dubbio come Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic.

Saelemaekers ancora out, Pulisic verso la convocazione

Il belga probabilmente resterà fuori a Pisa: ieri si è anche sottoposto a dei controlli all’adduttore. Il recupero procede bene, ma non c’è motivo di affrettare i tempi e commettere lo stesso errore di quando andò in campo contro la Roma e poi accusò nuovamente il problema.

Per quanto riguarda invece Pulisic, anche se non si è ancora allenato regolarmente in gruppo, la sua situazione sembra più rassicurante e in netto miglioramento, e dovrebbe essere convocato. Difficile un suo impiego dal 1’, però anche lui è sulla strada della guarigione.

Sta tornando invece al top Rafa Leao, che grazie ai diversi giorni senza partite sta finalmente recuperando la miglior condizione e smaltendo quel principio di pubalgia che lo limita da tempo. Lui è un serio candidato per partire titolare a Pisa accanto a Nkunku, che invece sarà confermato.