Milan, la verità sul rinnovo di Donnarumma: ecco cosa manca

MILANO – Come ogni sosta per gli impegni delle nazionali che si rispetti torna d’importanza capitale sulle testate italiane il rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma. È vero che la situazione sta arrivando al limite, con la scadenza naturale del contratto del portiere classe 1999 prevista fra tre mesi esatti, ma ci sono tante dinamiche che sono sempre state valide e che vanno ancora considerate.

Cominciamo, intanto, dalle ultime notizie riportate sulla prima e sulle successive pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, il club rossonero avrebbe già presentato una super offerta a Donnarumma, alzando l’ingaggio da 6 a 8 milioni di euro a stagione, ma per ora il suo agente Mino Raiola non ha dato nessuna risposta ai dirigenti milanisti; questi ultimi, di conseguenza, hanno già cominciato a guardarsi intorno, con i nomi di Maignan del Lille, Musso dell’Udinese e Gollini dell’Atalanta presenti nella lista di Paolo Maldini per sostituire, eventualmente, il numero 99 rossonero.

Tali indiscrezioni possono essere abbastanza realistiche, ma bisogna sottolineare che la situazione attuale era prevedibile. Gigio Donnarumma ha sempre dichiarato il suo amore per il Milan e la voglia di giocare ancora, magari con la fascia di capitano al braccio, per la squadra per cui ha sempre tifato, ma non sempre la carriera professionale va dove ti porta il cuore. Un portiere della caratura di Donnarumma deve giocare in Champions League e ci starebbe perfettamente l’ipotesi secondo cui Raiola stia aspettando la certezza del ritorno dei rossoneri nella massima competizione europea per decidere il futuro del suo assistito. Non è escluso – conclude La Gazzetta dello Sport – che nei prossimi giorni possa esserci un nuovo incontro tra Maldini, Massara e Raiola, nella speranza di sbloccare la situazione. Nel frattempo, attenzione alle ultime novità di mercato in casa rossonera: Maldini ha deciso, il prossimo colpo sembra già sicuro! <<<