News Milan, mercato: addio Donnarumma? Già pronti 3 nomi per sostituirlo

MILANO – Gigio Donnarumma: rinnovo o addio? Una situazione, questa, che fatica a sbloccarsi e che continua a tenere fortemente banco in casa Milan, soprattutto in vista del prossimo calciomercato. Lui vorrebbe rimanere, ha sempre manifestato la sua volontà di continuare a proteggere i pali rossoneri, ma la questione è più complessa. La trattativa per il prolungamento del suo legame con il Milan ancora non trova uno sbocco positivo. Anche perché trattare con Mino Raiola, come ben sappiamo, non è affatto semplice. Per questo motivo, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, Maldini e soci hanno già iniziato a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparati in caso di fumata nera. Insomma, il Milan è alla ricerca di possibili eventuali sostituti di Donnarumma. In questo senso, le ultime notizie parlano soprattutto di 3 nomi.

Il “Donnarumma ucraino”

Un profilo particolarmente interessante è quello di Anatoliy Trubin, giovane portiere di 19 anni che già da tempo ha conquistato il posto da titolare allo Shakhtar Donetsk. Storia simile a quella di Gigio quella di Trubin, che ha esordito tra i “grandi” a soli 17 anni, per poi diventare un punto fermo del club ucraino. Un percorso che, per l’appunto, gli è valso il soprannome di “Donnarumma ucraino”, rendendolo anche uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato estivo. In Italia, come riporta TMW, sono soprattutto le due milanesi ad avergli già messo gli occhi addosso. Quasi 2 metri di altezza, il classe 2001 ha già dimostrato di avere grandi qualità e un forte carattere, oltre a margini di crescita davvero impressionanti. Il Milan lo segue, ma intanto starebbe battendo anche altre piste.

Altri due obiettivi

A parlare di altri due portieri che sarebbero finiti nel mirino di Maldini e Massara è la Gazzetta dello Sport. Nel sottolineare come il Milan si voglia tenere pronto nel caso in cui Donnarumma non dovesse rinnovare, la Rosea indica infatti i profili di Juan Musso ed Emil Audero. Due portieri ancora abbastanza giovani, ma già con grande esperienza in Serie A. Il primo in ordine di gradimento dei rossoneri sarebbe l’estremo difensore argentino dell’Udinese, per il quale il Milan avrebbe già fatto qualche sondaggio esplorativo. Ma sarebbero state prese informazioni anche su Audero della Sampdoria. Insomma, pur rimanendo Donnarumma la priorità assoluta per la porta, il Diavolo si starebbe già muovendo per individuare i possibili successori di Gigio. Tra i primi obiettivi del Milan per il prossimo mercato estivo però ci sarebbe soprattutto un grande centravanti, con Maldini che avrebbe già pronta una lunga lista di nomi davvero niente male. Ecco dunque i 10 attaccanti nel mirino del Milan <<<