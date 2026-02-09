Milan, Kean nel mirino per giugno: scout rossoneri al Franchi

Il Milan pensa a Moise Kean per l’attacco: scout rossoneri presenti a Fiorentina-Torino. Il punto su fattibilità e costi.

Saltato Mateta, il grande colpo nel reparto offensivo del Milan avverrà in estate e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, tra i nomi ci sarebbe anche quello di Moise Kean. In particolare, il club rossonero avrebbe inviato i propri scout per visionare da vicino la partita tra Fiorentina e Torino, andata in scena sabato sera al Franchi.

Kean è da poco rientrato da un problema alla caviglia che ne ha condizionato la prima parte di stagione stagione, ma ora sta meglio ed è pure andato a segno nella scorsa gara. Quello di Kean sarà dunque un nome da tenere d’occhio in ottica Milan durante la sessione di mercato estiva.

Kean osservato speciale del Milan

Il classe 2000, infatti, ha tutti i requisiti che sta cercando il club rossonero in un centravanti, oltre al fatto che è molto stimato da mister Massimiliano Allegri, che lo ha allenato ai tempi della Juventus.

Kean però costa tanto: la scorsa stagione con la Fiorentina ha messo a segno 25 gol in stagione, di cui 19 in Serie A, numeri che ne hanno fatto lievitare il prezzo. Per essere essere sicuri di strapparlo alla Viola ci sarebbe una clausola rescissoria da 62 milioni, ma è assolutamente eccessiva per il Milan. Se si dovesse davvero decidere di andare sull’attaccante italiano, si cercherà di farlo con cifre più basse. Difficile che il club rossonero possa spingersi oltre i 40 milioni, che comunque sono una cifra alta e potrebbero anche bastare qualora il giocatore dovesse spingere per la cessione.

Staremo a vedere che cosa deciderà di fare il Milan a fine stagione. Intanto tutto passa dal campo e dalla qualificazione alla Champions, senza la quale non sarà possibile fare questo tipo di colpi.