Milan, Pellegatti: “Chelsea e Tottenham in pole per Vlahovic”

Pellegatti parla del mercato del Milan per l'attacco: Dusan Vlahovic è un obiettivo complicato per costi, commissioni e richieste elevate.

Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha recentemente commentato il possibile mercato in attacco del Milan in un video pubblicato sul proprio canale YouTube. Secondo lui, il nome di Dusan Vlahovic sarebbe al momento fuori portata per i rossoneri a causa delle richieste altissime del suo entourage. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Pellegatti

“Potrebbero essere in pole position per il futuro di Dusan Vlahovic Chelsea e Tottenham, quindi l’Inghilterra. Non mi sorprende, perché le richieste di commissioni del suo agente sono molto esose. Lui stesso vuole una buonuscita per la firma. La trattativa sul piano economico è molto complicata e secondo me, in questo momento, eccessiva per il Milan.

Capiremo nelle prossime settimane quali potrebbero essere i giocatori appetibili. Abbiamo capito con l’eventuale acquisto di Mateta che la fascia del Milan è intorno ai 25-35 milioni, difficile arrivare a 40. Sappiamo che serve la controfirma per gli acquisti superiori ai 30 milioni. Fino ai 30 è Giorgio Furlani ad acquistare i giocatori, invece sopra ha bisogno di una controfirma. Ecco che Vlahovic, anche per questo motivo, è più complicato del previsto”.