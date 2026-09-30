Il parere dell'ex calciatore belga Marc Degryse riguardo al difensore milanista Koni De Winter, uno dei tre calciatori che non sono stati mai sostituiti da Amorim durante la stagione

Solo tre atleti delsono rimasti in campo per ogni minuto dei 450 giocati quest'anno, senza mai sedersi in panchina o essere sostituiti. Si tratta del portiere e capitanoe dei difensori. In particolare per il belga, la straordinaria fiducia concessa daè stata inaspettata, anche a causa dei problemi fisici di. Dopo due anni con i rossoneri,è pronto per fare un salto di qualità? Ne ha discusso, ex calciatore belga.

Il parere di Marc Degryse sul difensore rossonero Koni De Winter: "Per un livello eccellente… deve ancora convincermi. Non sono certo che possa essere il nuovo Baresi, non lo penso (ride, ndr). E poi… può giocare con due difensori centrali o ha bisogno di trovarsi in una linea difensiva a tre? In una linea a tre, sì… ma con quattro difensori non ne sono convinto! Deve ancora progredire per convincermi".

Uno dei temi più discussi di questo inizio stagione nel mondo del Milan riguarda il ruolo di Diego Moreira. L'esordio del belga con i rossoneri è avvenuto sulla fascia destra contro la Juventus ed è stata, di gran lunga, la sua prestazione peggiore fino a ora. Nelle partite contro Lazio, Benfica e Lecce è stato spostato a sinistra, ottenendo risultati decisamente migliori, con tre gol segnati in totale. Con la sua Nazionale, invece, è tornato a destra, anche se a metà del primo tempo della seconda partita contro la Francia è stato riportato a sinistra. Il commento di Marc Degryse sul ruolo di Diego Moreira nella squadra milanista: "Può ricoprire qualsiasi posizione! Contro l’Italia ha giocato a destra. Non è stata la sua prestazione migliore, ma ha comunque fatto bene. Mi piace molto e ho fiducia in lui, ma forse il fatto che possa giocare in tante posizioni potrebbe rivelarsi un problema, perché l'allenatore desidera schierare un giocatore nel suo ruolo ideale. Vorrei chiedergli: “Qual è la tua posizione preferita, Diego Moreira? ”. Spero per lui che possa diventare un elemento chiave, ma come calciatore hai sempre un ruolo che preferisci ricoprire".