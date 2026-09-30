Il Milan ha ripreso le attività a Milanello con i giocatori non selezionati per le nazionali: dopodomani è previsto un incontro a porte chiuse con il Padova

Ieri ilha ricominciato a svolgere gli allenamenti a Milanello dopo più di sette giorni. Questa prolungata pausa inedita ha fornito al'opportunità di dare ai calciatori non convocati del tempo libero extra. Tuttavia, da ieri si è tornati a lavorare seriamente con alcuni giocatori rimasti - comee altri - che potranno migliorare la loro condizione fisica e atletica. Subito è emerso un piccolo inconveniente durante l'allenamento di ieri per: ha subito un trauma alla caviglia, ma per fortuna non ci sono state lesioni.

Per mantenere attivi i giocatori della prima squadra rimasti a Milano e per aiutare quelli che necessitano di ritrovare la forma, dopodomani il Milan ha organizzato una partita amichevole a porte chiuse a Milanello contro il Padova, una squadra di Serie B. Il match si svolgerà alle 11. 30 di venerdì 2 ottobre. Domani, invece, Christian Pulisic si recherà al Milan Store di San Siro per un incontro con i tifosi in un MeetandGreet: soltanto 60 fortunati avranno l'occasione di incontrare di persona l'americano.