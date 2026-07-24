Le osservazioni di Alex Jimenez, ex esterno del Milan, sono state presentate oggi alla stampa in qualità di nuovo giocatore della Fiorentina, acquistato da Fabio Paratici, che lo ha prelevato dal Bournemouth. Ecco un estratto delle sue recenti dichiarazioni come calciatore della Fiorentina:

Il ricordo personale del Milan

Estupinan e Karetsas

"La trattativa si è svolta rapidamente. Quando ho appreso della Fiorentina, ho accettato immediatamente, le prospettive di questa società mi hanno convinto. La mia esperienza al Milan è stata fondamentale per la mia carriera, da lì è iniziato tutto. Ora sono qui e penso a dare il massimo con la maglia viola e al lavoro da svolgere. Sono felice per il trionfo del Mondiale. Sono in squadra da una settimana, l'allenatore non mi ha ancora comunicato le sue aspettative. Farò del mio meglio. Iraola è un allenatore molto capace, ma rappresenta il passato. In Premier League il gioco è un po' più fisico, ma tutte le esperienze che ho avuto mi torneranno utili. Il Real Madrid B e il Milan Futuro hanno contribuito al mio sviluppo".un giornalista affermato e conoscitore del mercato, ha recentemente condiviso aggiornamenti sul mercato del Milan sul suo canale Youtube. Queste sono le sue osservazioni riguardo a

"È una decisione del mister Amorim quella di prendersi un po’ di tempo prima di dare l’ok al passaggio all’Aston Villa; i particolari per concludere questa trattativa sono disponibili. Dobbiamo vedere se l’allenatore del Milan insisterà per avere Estupinan anche durante la tournée. Rimanendo nel tema del Milan e delle possibili acquisizioni, si fa il nome di Kōnstantinos Karetsas. Il giovane greco è molto apprezzato dai rossoneri e non solo. Per portare a termine questo acquisto, sarebbe necessario creare spazio attraverso delle cessioni, come quella di Leao. Il Borussia Dortmund sta facendo pressione per il greco, ma la loro ultima offerta al Genk non ha soddisfatto il club belga, che desidera un pagamento fisso di 35 milioni più bonus. Il Borussia è decisamente in vantaggio per il giovane, ma negli ultimi giorni il Milan ha ripreso i contatti con la famiglia e l'agente. Dobbiamo vedere se il calciatore è disposto ad attendere i rossoneri".