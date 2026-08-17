Nella partita amichevole contro il Manchester United, si è vista anche una versione di Jashari agile, accurata, intensa e funzionale. Questa è la stessa versione del Brugge che aveva incantato il Milan l'anno scorso, quando i rossoneri hanno investito circa 34 milioni di euro per acquisire il calciatore svizzero. Il grave infortunio di fine agosto e il poco tempo giocato hanno chiaramente compromesso la scorsa stagione. Oggi Ardon è in ottima forma e avverte la fiducia del suo nuovo tecnico. Ecco le sue dichiarazioni fatte all'inviato della Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole di ieri pomeriggio in Polonia.

Jashari, sei soddisfatto di questa prestazione?

"Sì, sono felice sia per la vittoria che per il rendimento della squadra. Credo che siamo sulla buona strada e stiamo giocando bene come gruppo. Tuttavia, penso anche che dobbiamo perfezionare alcuni particolari poiché la stagione sarà lunga. Abbiamo comunque fatto un progresso verso il modo in cui desideriamo giocare. "

Rispetto alla stagione scorsa, Amorim sta proponendo uno stile di gioco diverso che forse si è visto per la prima volta contro lo United.

"Sì, credo che sia chiaro. In ogni giornata che trascorriamo insieme, sia negli allenamenti che nelle partite, possiamo migliorare vari aspetti e ci impegniamo a farlo. Conosciamo il modo in cui il tecnico desidera che giochiamo e, anche se non possiamo metterlo in atto esattamente da un momento all'altro, ci stiamo sforzando affinché ciò avvenga. Abbiamo effettuato progressi in merito allo stile che vogliamo adottare, ma penso che ci siano ancora dettagli da affinare, sia con che senza palla. Tuttavia, siamo sulla buona strada. Ora dobbiamo perseverare in questo modo e dobbiamo crederci tutti insieme, come squadra. "