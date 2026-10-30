È stata ufficializzata la squadra arbitrale per Milan-Inter, una delle sfide più attese della decima giornata di Serie A. Il derby della Madonnina è in programma sabato 31 ottobre, alle ore 20.45, allo stadio San Siro. Una partita dal grande prestigio, ma anche fondamentale per entrambe le formazioni nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Milan-Inter, la designazione arbitrale completa

A dirigere la stracittadina sarà Marco Guida. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Peretti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Di Bello.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale al monitor, Mazzoleni sarà il VAR, con Campione designato come AVAR. È questa la squadra scelta per uno degli appuntamenti più importanti del turno di campionato.