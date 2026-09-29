Il conto alla rovescia verso l’addio al calcio giocato potrebbe essere iniziato per Olivier Giroud. L’ex attaccante del Milan, oggi al Lille, ha infatti lasciato intendere che la stagione 2026/27 potrebbe rappresentare l’ultima della sua lunga carriera professionistica. L’annuncio arriva alla vigilia del suo 40° compleanno, che festeggerà il 30 settembre.

Giroud verso il ritiro

Il centravanti francese ha affrontato l’argomento in un’intervista concessa a L’Équipe, della quale sono state diffuse alcune anticipazioni. Giroud ha spiegato di voler continuare a vivere pienamente questa stagione, consapevole però che potrebbe essere l’ultima da giocatore.

“Anche il prossimo anno sarò felice di parlare con L’Équipe, ma probabilmente non più da calciatore: credo che questa sia molto probabilmente la mia ultima stagione. Per questo voglio assaporare ogni momento”, ha dichiarato il francese nell’intervista.