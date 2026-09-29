Olivier Giroud potrebbe essere alla sua ultima stagione da calciatore professionista. L’ex attaccante del Milan ha parlato del futuro in un’intervista a L’Équipe.
Leao-Milan, addio in estate?
Il conto alla rovescia verso l’addio al calcio giocato potrebbe essere iniziato per Olivier Giroud. L’ex attaccante del Milan, oggi al Lille, ha infatti lasciato intendere che la stagione 2026/27 potrebbe rappresentare l’ultima della sua lunga carriera professionistica. L’annuncio arriva alla vigilia del suo 40° compleanno, che festeggerà il 30 settembre.
Giroud verso il ritiro
Il centravanti francese ha affrontato l’argomento in un’intervista concessa a L’Équipe, della quale sono state diffuse alcune anticipazioni. Giroud ha spiegato di voler continuare a vivere pienamente questa stagione, consapevole però che potrebbe essere l’ultima da giocatore.
“Anche il prossimo anno sarò felice di parlare con L’Équipe, ma probabilmente non più da calciatore: credo che questa sia molto probabilmente la mia ultima stagione. Per questo voglio assaporare ogni momento”, ha dichiarato il francese nell’intervista.
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