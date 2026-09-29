Il 29 settembre è una giornata speciale per la storia del Milan. Oltre al compleanno di Silvio Berlusconi, oggi ricorre anche quello di Andriy Shevchenko, una delle figure più importanti dell’epoca recente del club rossonero. L’ex attaccante ucraino raggiunge infatti il traguardo dei 50 anni.

Il Milan ha voluto celebrare l’anniversario attraverso i propri canali social, dedicando a Shevchenko un messaggio che ne sottolinea il ruolo avuto nella storia della società.

Il Milan celebra Shevchenko

Sul proprio profilo Instagram, il club rossonero ha rivolto un pensiero all’ex centravanti ucraino, accompagnando gli auguri con una breve dedica: “Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. A te, Sheva!”

Un riconoscimento che testimonia ancora una volta il legame tra Shevchenko e il mondo Milan. Arrivato in rossonero nel 1999, l’ucraino ha scritto pagine importanti della storia del club, diventando uno dei protagonisti più riconoscibili della squadra.

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Shevchenko, 50 anni per una leggenda rossonera

Con la maglia del Milan, Shevchenko ha conquistato diversi trofei e soprattutto il Pallone d’Oro nel 2004, oltre alla Champions League del 2003. Il suo nome è rimasto indissolubilmente legato ai grandi successi rossoneri dell’epoca.

Nel giorno dei suoi 50 anni, dunque, anche il Milan ha voluto ricordare “Sheva”, celebrando sui social uno degli attaccanti che hanno lasciato un segno profondo nella storia del club.