Milan, Ibrahimovic volto della nuova maglia: è conferma del rinnovo?

Milan, Ibrahimovic volto della nuova maglia

MILANO – PUMA presenta il nuovo Home kit di AC Milan che sarà indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del Settore Giovanile nella stagione 2020/21. Il kit si ispira all’eleganza e alla maestosità della città di Milano, ai suoi magnifici edifici e alla sua architettura.

Tra i volti utilizzati per la presentazione ufficiale c’è anche quello più chiacchierato (e più atteso): Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, che discuterà oggi il rinnovo di contratto con Raiola e la società rossonera, sembra dunque far già parte della stagione 2020-2021 del Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live