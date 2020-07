Milan, Ibrahimovic sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare

Milan, le ultime sul rinnovo di Ibrahimovic

MILANO – Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma hanno approfittato dei due giorni liberi concessi da Pioli alla squadra per volare in elicottero a Montecarlo.

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic filtra lampante ottimismo dopo la conferma di Pioli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha un ottimo rapporto con l'attuale allenatore e gli piace il suo ruolo da leader, tanto da essere disposto a ridursi l'ingaggio pur di restare in rossonero; a tal proposito, il Milan potrebbe anche offrire un contratto modulato, a seconda dei risultati ottenuti a fine stagione.