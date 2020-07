Milan, Ibrahimovic destinato a tornare all’Hammarby in Svezia

Milan il futuro di Ibrahimovic

MILANO – Per quanto riguarda il futuro dello svedese sembra molto probabile un ritorno nella sua terra al termine della stagione in corso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il futuro di Ibrahimovic sarà all'Hammarby, squadra di cui è co-proprietario e con cui si è allenato durante il lockdown; in questo modo, come già dimostrato dopo l'infortunio di inizio giugno, resterà il più vicino possibile alla sua famiglia che si trova a Stoccolma.