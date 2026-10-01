Il distacco di Leao dal Milan durante l'estate è stato senza dubbio "inaspettato". Dopo tanti anni in maglia rossonera, il saluto è avvenuto in maniera probabilmente un po' brusca, soprattutto a causa delle dichiarazioni rilasciate dal portoghese nei mesi di maggio e giugno. Attualmente al Galatasaray, Leao è stato convocato da Jorge Jesus per la Nations League con la nazionale portoghese: continua a essere un'alternativa. Carlo Pellegatti, su Radio 24 durante il programma "Tutti Convocati", esprime le sue sensazioni nel rivedere Leao in campo:

"Ho provato un'emozione quando ho visto Leao entrare in campo. Ho una mia linea guida, fatta eccezione per alcune situazioni. Ho sempre un attaccamento al giocatore che ha vestito la maglia del Milan e nutro il massimo rispetto. Forse alcuni si compiacciono, in un certo senso, che non riesca a segnare in Turchia. Spero che possa ritornare, anche se non posso prevedere il suo ritorno. Quando è entrato con il Portogallo, mi dava l'impressione di essere un calciatore del Milan. È una persona valida, gentile, con le sue passioni… Lo seguo con affetto e spero che segni tanti gol con il Galatasaray. Non ho intenzione di andare contro di lui. Non so se avverrà un suo rientro… Negli ultimi diciotto mesi, l'ho visto scendere in campo come Leao una sola volta, a Cremona. "