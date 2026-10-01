Il Milan sta mettendo gli occhi su prospettive future e mostra un forte interesse nei confronti del giovane esterno d'attacco del Granada, Owen Emeka.

Nell'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, il titolo riferisce del mercato del Milan: "Il Diavolo cerca giovani talenti. Emeka del Granada è nei radar. " La società rossonera sta programmando anche il domani e, per questo motivo, nelle ultime settimane alcuni scout milanisti si sono recati a Granada per osservare da vicino Owen Emeka, ala classe 2009 della formazione andalusa.

In realtà, gli scout del Milan erano volati in Spagna per assistere alla partita contro l'Albacete e osservare il loro compagno di squadra Dylan Rodriguez, un centrocampista di 19 anni che però non ha giocato in quell'incontro, ma sono rimasti colpiti da Emeka, il quale è sceso in campo e ha anche realizzato il suo primo gol da professionista. In patria, il giovane esterno, che ha una clausola di rescissione di 15 milioni di euro, viene paragonato a Jude Bellingham per la straordinaria somiglianza fisica.