In seguito alle dichiarazioni del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e alle controversie emerse sui media nel pomeriggio, annuncio le mie dimissioni dal ruolo di Capo delegazione della Nazionale. Così afferma Diana Bianchedi, che comunica di rinunciare all'incarico conferitole dall'Italia lo scorso agosto. "Una scelta presa per il grande rispetto che nutro nei confronti del Coni - ha chiarito l'ex campionessa di scherma - della sua Giunta, della FIGC e di tutte le istituzioni sportive, come dimostra il mio percorso sia come atleta si come dirigente. Ho sempre operato con rettitudine e responsabilità, seguendo le regole e rispettando le persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per ciò che simboleggia la maglia azzurra, per proteggere innanzitutto la squadra da polemiche superflue. Un gruppo che ho trovato unito, motivato, composto da grandi professionisti, dal commissario tecnico ai giocatori e tutto il team staff”.

“Ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che mi hanno fatto vivere in così pochi giorni. Ricordiamo - conclude Bianchedi - che lo sport è, e deve rimanere, principalmente questo. Sosteniamo questi ragazzi, se lo meritano. "