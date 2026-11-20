Il calcio può andare oltre il risultato e trasformarsi in uno strumento di crescita, inclusione e solidarietà. In occasione di Milan-Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle 18:00, Fondazione Milan sarà protagonista a San Siro come Match Charity Partner, portando sotto i riflettori le storie dei ragazzi coinvolti nei suoi progetti sociali.

Un'iniziativa che conferma l'impegno della Fondazione, attiva dal 2003 per utilizzare lo sport come occasione di cambiamento. Nel corso degli anni sono stati raggiunti oltre 200.000 giovani attraverso 288 progetti in Italia e in altri 25 Paesi, con più di 13 milioni di euro investiti.

Da Calcio Seduto a Sport for Change: le storie al centro della serata

Prima della partita saranno proprio i beneficiari dei progetti a diventare protagonisti. Tra loro ci saranno i partecipanti a Calcio Seduto, iniziativa che permette anche agli atleti con disabilità di praticare il calcio, gli studenti di Sport for Change e gli atleti di APD Vharese e Briantea84, realtà rossonere impegnate nella Divisione Calcio Paralimpico della FIGC.

I ragazzi prenderanno parte a diversi momenti a bordocampo e alla fotografia ufficiale insieme alla squadra titolare. Presenti anche Massimo Ambrosini, Legend rossonera e Ambassador della serata, Daniele Massaro, Brand Ambassador del Club, e Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi hanno visitato proprio il progetto Calcio Seduto.

Il difensore rossonero ha raccontato il significato dell'iniziativa: “Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo”.

Il tributo a Franco Baresi e l'attenzione al benessere mentale

La serata riserverà anche un momento speciale a Franco Baresi, per ricordare il suo legame con Fondazione Milan e il contributo offerto ai progetti nel ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione. Il tributo coinvolgerà i dipendenti del Club e Daniele Massaro, storico compagno e amico dell'ex capitano.

Le iniziative proseguiranno anche sui canali digitali del Milan e della Fondazione. Quest'anno il percorso pone particolare attenzione al benessere mentale delle nuove generazioni, un tema affrontato anche attraverso il lancio dell'original series The Chamber e la collaborazione con The Madhappy Foundation.

Durante Milan-Frosinone i tifosi potranno inoltre contribuire concretamente alle attività della Fondazione attraverso donazioni e aste delle maglie indossate dai calciatori. Un modo per trasformare la passione rossonera in nuove opportunità per i giovani e sostenere progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione.