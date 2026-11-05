Lorenzo Focolari
Scegli IlMilanista come fonte preferita su Google: clicca qua!

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartestaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gila, Vladimirov, Estupinan, Modric, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. All. Amorim.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, A. Nagy, Corbu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic. A disp.: A. Varga, Zohoré, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O. Nagy, Z. Varga, Madarasz, Maiga, Rommens. All. Borbely

AC Milan Training Session

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti