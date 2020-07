Milan, durante la prossima settimana incontro decisivo con Raiola

Milan, previsto incontro con Raiola

MILANO – Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma hanno approfittato dei due giorni liberi concessi da Pioli alla squadra per volare in elicottero a Montecarlo.

Destinatario della loro visita, ovviamente, Mino Raiola, agente dei due campioni in forza al Milan e interlocutore principale del Milan durante la prossima settimana, quando lo stesso procuratore olandese incontrerà a Milano i dirigenti rossoneri per discutere del rinnovo dei suoi due assistiti. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live