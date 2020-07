Milan, Donnarumma e Ibrahimovic da Raiola: le novità sul rinnovo

Milan, le ultime sul rinnovo di Gigio e Ibra

MILANO – Il sorriso rossonero sul campionato è pronto a spostarsi anche sul mercato, in particolare ciò che riguarda le trattative interne. Nella giornata di ieri, infatti, Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma hanno approfittato dei due giorni liberi concessi da Pioli alla squadra per volare in elicottero a Montecarlo.

Destinatario della loro visita, ovviamente, Mino Raiola, agente dei due campioni in forza al Milan e interlocutore principale del Milan durante la prossima settimana, quando lo stesso procuratore olandese incontrerà a Milano i dirigenti rossoneri per discutere del rinnovo dei suoi due assistiti.

IBRA SI RIDUCE L’INGAGGIO?

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic filtra lampante ottimismo dopo la conferma di Pioli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha un ottimo rapporto con l’attuale allenatore e gli piace il suo ruolo da leader, tanto da essere disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare in rossonero; a tal proposito, il Milan potrebbe anche offrire un contratto modulato, a seconda dei risultati ottenuti a fine stagione.

GIGIO E L’IPOTESI CLAUSOLA

L'ottimismo per Ibra vale anche per Gianluigi Donnarumma. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'accordo fino al 2022 potrebbe essere raggiunto senza grossi problemi, ma resta più difficile convincere Raiola ad accettare una scadenza al 2023. Compromesso della trattativa potrebbe essere l'inserimento nel contratto di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.