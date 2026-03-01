Milan, derby di mercato con l’Inter per Goretzka? Il punto

Milan e Inter pronte al derby di mercato per Leon Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco si libererà a parametro zero a giugno.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, in estate potremmo assistere ad un vero e proprio derby di mercato tra Milan e Inter. Le due milanesi sarebbero infatti pronte a darsi battaglia per cercare di assicurarsi il centrocampista del Bayern Monaco, Leon Goretzka, che andrà in scadenza a giugno e sarà quindi costretto a cercare una nuova sistemazione.

Goretzka rappresenta un profilo di livello internazionale, molto gradito in tutta Europa. Il tedesco è una mezzala completa che può far fare il salto di qualità alla squadra che lo andrà a prendere. In particolare il Milan, se dovesse qualificarsi alla prossima Champions, andrebbe in cerca di profili di questo tipo per aggiungere esperienza e mentalità vincente alla rosa. L’Inter, dal canto suo, è sempre molto attenta a queste occasioni a parametro zero: lo dimostrano alcune operazioni messe a segno negli ultimi anni, prendendo giocatori in scadenza come Thuram o Zielinski.

Un duello che può accendersi

Qualora entrambe decidessero di affondare il colpo, si preannuncia un duello interessante, nel quale peserà la volontà del giocatore ma, come spesso accade in questi casi, anche le cifre delle commissioni agli agenti, che quando si parla di parametro zero tendono a salire.

Il Milan di solito, quando si creano situazioni di asta, preferisce tirarsi fuori. Anche l’Inter, a livello di risorse economiche, non può permettersi di esagerare. È probabile quindi che, in uno scenario del genere, possa inserirsi e magari spuntarla qualche squadra di Premier League, che sotto il profilo della copertura dei costi ha decisamente meno problemi.