Milan, quasi fatta per il brasiliano André: il punto

Il Milan è vicino al colpo André: offerta da 15 milioni più bonus al Corinthians per il centrocampista classe 2006. Ecco tutti i dettagli.

La notizia relativa al Milan che ieri sera ha sorpreso un po’ tutti riguarda il mercato, perché il club rossonero, un po’ a fari spenti, ha quasi chiuso un colpo per la prossima sessione. Si tratta del centrocampista brasiliano classe 2006 André, in forza al Corinthians, per cui l’area scouting rossonera si è mossa con decisione, convincendosi a puntare su di lui già ora per anticipare la concorrenza e aggiudicarselo in vista di giugno. La cifra che il Milan avrebbe messo sul piatto è di 15 milioni di euro più due di bonus per il 70% del cartellino del giocatore. Il restante 30% sarebbe stato liberato dall’entourage del ragazzo, che spinge per un trasferimento in Italia. I bonus, invece, scatterebbero se il giocatore continuasse a trovare continuità con il Corinthians.

Questo è quanto riferiscono i portali brasiliani ESPN e Globo Esporte, che parlano però anche di un sì definitivo che ancora non c’è stato: mancherebbe infatti il via libera del presidente del club brasiliano, Osmar Stabile. Una volta sistemato anche questo tassello, il giocatore sarà libero di viaggiare verso Milano per svolgere le visite mediche con il club rossonero.

Una strategia chiara: investire sui giovani

Questa trattativa dimostra ancora una volta quanto il Milan punti su colpi da area scouting, con una certa programmazione e tempismo. Non avendo un fatturato abnorme al pari di squadre di Premier League o realtà come Barcellona e Real Madrid, il modo per costruire una squadra forte passa anche da questo: investire sui giovani, ma giovani forti, andandoli anche a pagare profumatamente.

Come fatto anche per Cissé dell’Hellas Verona, che arriverà al Milan a giugno per circa 8 milioni, anche l’operazione André va in questa direzione: colpi mirati per pianificare il futuro del club, che passa anche e soprattutto dai giovani.