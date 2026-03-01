Milan, De Winter: “Affrontiamo partita per partita, alla fine vedremo”

Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan 0-2 dal difensore rossonero Koni De Winter.

Al termine del match vinto dal Milan a Cremona, ha parlato in conferenza stampa su MilanTv anche il difensore rossonero Koni De Winter. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di De Winter

Se il 4-3-3 ha aiutato a trovare la rete del vantaggio:

“Penso che era un modo per essere più offensivi. Abbiamo provato a fare il meglio possibile per poter vincere la partita”.

Se in passato è stato vicino ad un trasferimento all’Inter:

“C’erano voci però non c’è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile”.

Se crede ancora allo scudetto:

“Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vedremo”.