Milan, Pellegrino: “Sarò soddisfatto se giocherò e imparerò”

Le Parole del difensore classe 2002

Ecco le parole del nuovo difensore del Milan Marco Pellegrino: "Sono arrivato a Milano da poco ed è tutto nuovo per me, ovviamente sono stato accolto nel migliore dei modi. Ho visto le strutture, è incredibile. La qualità è altissima. Sono un giocatore forte in marcatura, veloce, sarò a disposizione per aiutare la squadra e cercherò di dare il mio contributo in ogni momento. Sarò soddisfatto se giocherò, ma soprattutto se avrò imparato e se sarò cresciuto. Per me è un grande salto in avanti, sono qui ascoltare consigli, giocare per aver minutaggio ed soprattutto per essere convocato. Mi sono allenato da centrale in questi giorni. È vero che sono l’unico centrale mancino in squadra, ma ancora non abbiamo parlato di altre posizioni. Ho già parlato con gli altri centrali, mi hanno accolto nel migliore dei modi. Sto studiando la loro posizione a livello tattico, piano piano parlerò sempre di più con loro per imparare tutto ciò che posso".